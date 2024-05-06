Общество

Количество новых рабочих мест в Псковской области выросло почти на 30%

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с подбором персонала в Псковской области за последний месяц. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.

По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто почти 108 000 вакансий – это на 26% больше, чем в апреле 2023 года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Калининградская и Ленинградская области: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 49% и 48% соответственно. В Псковской области ситуация аналогичная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 28%.

Регион Уровень прироста новых рабочих мест по сравнению с прошлым годом Республика Коми 12% Мурманская область 16% Архангельская область 19% Ненецкий АО 22% Республика Карелия 23% Санкт-Петербург 26% Псковская область 28% Новгородская область 39% Вологодская область 45% Ленинградская область 48% Калининградская область 49%

По сравнению с апрельскими показателями 2023 года в Псковской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и число новых вакансий в профессиональных сферах «Административный персонал» (+160% новых вакансий), «Домашний, обслуживающий персонал» (+86% новых рабочих мест), «Транспорт, логистика, перевозки» (+84%), а также в сфере инвестиций и консалтинга (+79%).

Высокий спрос по сравнению с прошлым годом также наблюдается и в сфере рабочего персонала, здесь новых работников стали искать на 48% чаще. У работодателей также высока потребность в специалистах по страхованию (+35% новых рабочих мест).

В преддверии летнего сезона компании стали также чаще, чем в прошлом году, искать работников в строительство и недвижимость (+31% новых рабочих мест), производство (+24%), продажи (+20%).

При этом по сравнению с прошлым годом в Псковской области было замечено падение спроса на кадры в ряде профобластей. Сейчас это происходит в медицине и фармацевтике (-9% рабочих мест), маркетинге и рекламе (-10% вакансий), добывающем секторе (-11%), а также в области науки и образования (-24%).