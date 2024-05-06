Количество новых рабочих мест в Псковской области выросло почти на 30%

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с подбором персонала в Псковской области за последний месяц. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.
По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто почти 108 000 вакансий – это на 26% больше, чем в апреле 2023 года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Калининградская и Ленинградская области: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 49% и 48% соответственно. В Псковской области ситуация аналогичная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 28%.
|
Регион
|
Уровень прироста новых рабочих мест по сравнению с прошлым годом
|
Республика Коми
|
12%
|
Мурманская область
|
16%
|
Архангельская область
|
19%
|
Ненецкий АО
|
22%
|
Республика Карелия
|
23%
|
Санкт-Петербург
|
26%
|
Псковская область
|
28%
|
Новгородская область
|
39%
|
Вологодская область
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45%
|
Ленинградская область
|
48%
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Калининградская область
|
49%
По сравнению с апрельскими показателями 2023 года в Псковской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и число новых вакансий в профессиональных сферах «Административный персонал» (+160% новых вакансий), «Домашний, обслуживающий персонал» (+86% новых рабочих мест), «Транспорт, логистика, перевозки» (+84%), а также в сфере инвестиций и консалтинга (+79%).
Высокий спрос по сравнению с прошлым годом также наблюдается и в сфере рабочего персонала, здесь новых работников стали искать на 48% чаще. У работодателей также высока потребность в специалистах по страхованию (+35% новых рабочих мест).
В преддверии летнего сезона компании стали также чаще, чем в прошлом году, искать работников в строительство и недвижимость (+31% новых рабочих мест), производство (+24%), продажи (+20%).
При этом по сравнению с прошлым годом в Псковской области было замечено падение спроса на кадры в ряде профобластей. Сейчас это происходит в медицине и фармацевтике (-9% рабочих мест), маркетинге и рекламе (-10% вакансий), добывающем секторе (-11%), а также в области науки и образования (-24%).