Общество

Самый главный праздник

День Победы в Пскове в этом году празднуют камерно, без пышных торжеств. Одним из центров «домашнего» праздника стала третья школа в Овсище, куда пригласили свидетелей войны. Какое пожелание накануне праздника они слышат чаще всего и почему не хотят второй раз ехать в город с красивым названием, узнала побывавшая на концерте обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Гости концерта заходили в зал уже с цветами. В фойе, на лестнице, по второму этажу – от самого входа приглашенные проходили через живой коридор. Ученики третьей школы с георгиевскими ленточками на груди и цветами в руках выстроились для чествования свидетелей войны. Каждого провожали в зал аплодисментами.

«Годы идут, и они забирают свое, - обратился к собравшимся председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. - Становится все меньше свидетелей самой сложной, самой страшной, самой кровопролитной войны. 26 миллионов жизней – цена нашей свободы. Сегодня здесь в зале люди, которые не понаслышке, не по книгам, а вживую помнят, что такое артиллерийский обстрел, что такое бомбежка, что такое смерть. Пока мы живем, это был, есть и будет самый главный праздник».

Две подружки сидели в зале. Мария Окунева в два годика стала узницей концлагеря, вместе с мамой ее угнали на территорию Латвии.

«Город с таким названием красивым – Мадонна. Я туда потом ни разу не ездила, - говорит женщина. - А зачем? Плакать?»

Пришедшей вместе с ней Евгении Козловой аккурат 9 мая исполнится 83 года. Она родилась накануне войны и тоже стала малолетней узницей.

«Холод, голод, землянки, – таким она запомнила свое раннее детство. - Нам досталось во время войны и после нее».

Сидя в актовом зале третьей школы Евгения Козлова вспоминала, как участвовала в ее возведении. На стройке работала стропальщицей, цепляла грузы к крану.

«Поднимешь, и душа в пятки уходит: дойдет, не дойдет. Тут пустырь был. А сейчас идешь до школы – заблудишься».

Ради этого все и было. Чтобы дети сидели за партами в школе под мирным небом, а вокруг разрастался новый микрорайон.

За 80 лет, прошедших с момента, когда последний оккупант покинул Псков, городу стало тесно в своих границах. Несколько лет назад уже и в Овсище появились новостройки с районными адресами. А когда-то город буквально поднялся из руин. Каким он был в момент освобождения, в школьном коридоре напоминает выставка фотографий «Черно-белый Псков».

«Мы будем чтить нашу победу, наших отцов и дедов, прадедов, - пообещал депутат Псковской городской Думы по двенадцатому округу Григорий Стороненков. - В их эпоху каждый человек осознавал себя частью большого целого. Это была эпоха, в которой слово «надо» стояло на первом месте, а слова «хочу» не было и в первом десятке. Эпоха, в которую мы шли от победы к победе. У нацизма нет будущего. Мы должны помнить историю, цена за невыученные уроки очень дорога».

Вот поэтому так важно, чтобы дети становились непосредственными участниками праздничных торжеств. Во время подготовки к концерту актовый зал школы украсили бумажными голубями – символами пришедшего 79 лет назад мира.

Пока на фоне голубей шли репетиции, воспитанники Центра творчества и развития «Пломбир» готовили подарки. В их составе сладкие сюрпризы, рисунки, сделанные руками детей изделия из глины – мисочки, вазочки, стаканчики. Хотя студия и располагается не на двенадцатом округе, но ее руководство с желанием поздравить ветеранов вышло на местного депутата Григория Стороненкова.

«Мы должны прививать детям любовь и почтение к ветеранам», - объясняет участие «Пломбира» в празднике сотрудница центра Елена Федченко.

Пожелания крепкого здоровья в этот день звучали чаще всего. Часть подарков во время концерта вручить не удалось. Приглашения разослали 75 живущим на 12 округе жителям. Посетить школу смогли меньше половины от этого числа: малолетние узники, дети войны. Были также пожилые активисты округа и участники хора «Родники», который уже перестал давать концерты, а когда-то сам устраивал праздник на 9 мая.

К сожалению, не смогли прийти живущие на округе участники войны Федор Золотарев и Мария Минина. Как обычно, в праздник Григорий Стороненков навестит их лично.

«Отношение к нашей Великой Победе – это своеобразный водораздел, который определяет отношение человека к очень многим вещам. Какое внимание мы будем оказывать нашим ветеранам, нашим пожилым людям, которые хлебнули горя в то лихое время, так и будем жить», - выразил уверенность директор третьей школы Александр Дедов.

Для тех, кто пришел, в концерте-благодарности вместе со школьниками приняла участие заслуженная артистка России Наталья Александрова.

В финале зал по почину восьмиклассников стоя исполнил «День Победы» – все вместе, от младших школьников до убеленных сединами свидетелей войны, которая не должна повторяться, пока жива память.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова