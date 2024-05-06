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Общество

Негасимый огонь памяти: праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Пскове

07.05.2024 14:19|ПсковКомментариев: 0

В целях безопасности псковичей парада Победы и других массовых мероприятий 9 мая в регионе не будет. Но в то же время предусмотрены акции, поздравления ветеранов, а также концертные программы в менее крупных форматах. И, конечно же, никто не отменял работы по уборке и благоустройству воинских захоронений. Подробности о том, что планируется в Псковской области в День Победы, в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Бессмертный полк онлайн и другие акции

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году тоже не будет в связи с существующими угрозами общественной безопасности. Но акция проходит в онлайн-формате. Каждый житель региона может почтить память героев своей семьи, например, заменив аватар в социальных сетях и мессенджерах на портрет своего героя-участника Великой Отечественной войны либо труженика тыла. Смену аватара можно сопроводить рассказом о своем герое с хештегом #нашБессмертныйполк, по которому все истории будут собраны и опубликованы на официальной странице Бессмертного полка России. Жители региона также смогут разместить портреты победителей в окнах своих квартир и домов, а также личных автомобилей.

Накануне Дня Победы и непосредственно 9 мая в Псковской области проходит акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой волонтеры раздают прохожим на улицах георгиевские ленточки. Акция проходит во всех муниципалитетах региона.

В Пскове с 7 по 9 мая главный атрибут Дня Победы можно получить на территории Псковского Кремля с 21.30 до 23.00, 7 - 8 мая с 17.00 до 19.00 - на площади Ленина, в Детском парке, Летнем саду и на «Четырех углах». Там же волонтеры будут раздавать ленточки и рассказывать, как их правильно носить, непосредственно 9 мая с 12.00 до 14.00.

В Великих Луках акция будет проходить 7- 8 мая с 16.00 на площади Рокоссовского и площадке у торгового центра «Апельсин».

Также в регионе проходит Всероссийская акция «Окна Победы». На окнах домов, учебных и общественных заведений размещают тематические наклейки. Ребята отдают дань памяти героизму и смелости ветеранов. Специально для активистов «Движение первых» разработало более 30 трафаретов наклеек, на которых изображены символы Великой Победы – георгиевские ленточки, гвоздики и голуби, знаменитые памятники – «Родина-мать», «Алёша» и многие другие, а также дата и название праздника. Все желающие могут присоединиться к акции и поделиться фотографиями окон с праздничными украшениями в социальных сетях, публикуя посты с хештегом #ОкнаПобеды60.

Чтобы поучаствовать в акции «Письма Победы», нужно написать с детьми, семьёй, коллегами письма ветеранам Великой Отечественной войны. Все письма можно принести в ресурсный центр добровольчества, откуда их отправят адресатам.

Кроме того, в канун Дня Победы в муниципалитетах благоустраивают мемориалы и приводят в порядок памятные места. В рамках федеральной программы на благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков регион получит почти 17 млн рублей. На указанные средства будут отремонтированы более 30 воинских захоронений, увековечены имена 200 воинов, погибших при защите Отечества.

«Помнит сердце...»: цветы и песни 8 мая

В первой половине дня 8 мая ритуалы возложения гирлянды воинской славы с воинскими почестями «Никто не забыт, ничто не забыто» пройдут в Пскове. Горожане возложат цветы к памятным знакам, мемориалам и воинским захоронениям.

Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов «Негасимый огонь памяти» состоится также в 16.00 на Могиле Неизвестного солдата на пл. Победы.

А в 18.00 в БКЗ Псковской областной филармонии в честь Дня Победы пройдет концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!». В программе - выступления ансамбля русской музыки «Псков» и театра танца «Русские узоры».

«Песенные шедевры военных лет прозвучат в исполнении заслуженных артистов России Натальи Александровой и Александра Либа на музыку и стихи легендарных поэтов и композиторов», - сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Солистка Елена Федина исполнит народные песни и песни авторов военного периода. В качестве солистки в программе также примет участие студентка колледжа искусств Анна Яковлева. Артисты ансамбля «Псков» Маргарита Тепонайнен (домра) и Сергей Поторочин (балалайка) исполнят сольные инструментальные произведения.

День Победы 9 мая: поздравим ветеранов!

9 мая, в День Победы, по традиции руководители региона и города возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове.

Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата был зажжён накануне 30-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и открытия мемориального комплекса. 19 июля 1974 года ленинградцы передали факел псковичам на Марсовом поле, на следующий день символ вечной памяти и славы прибыл на площадь Победы, с тех пор его не гасили. Автором проекта псковского мемориала является архитектор-фронтовик Всеволод Смирнов. Композиция состоит из настоящих зенитных орудий 85-го калибра и символизирует залп в небо по погибшим бойцам.

Также в этот день планируется посещение главой региона Михаилом Ведерниковым фотовыставки поисковиков «След Пантеры» в псковском Доме офицеров. Памятная экспозиция открылась в честь 30-летия военно-патриотической поисковой организации. На выставке можно увидеть самые яркие и трудные поисковые работы – подъем бронетехники, танков, фрагментов самолетов и поиска экипажей на местах ожесточенных схваток Великой Отечественной войны, а также найденное оружие, осколки, награды и предметы солдатского быта.

Музыкальные и танцевальные программы с участием студентов Псковского областного колледжа искусств и оркестра Псковского спецназа пройдут в течение дня в парках и скверах Пскова. Также запланированы музыкальные поздравления ветеранов Великой отечественной войны.

В 11.00 в Социальном городке состоится концертная программа-поздравление ветеранов «Эхо Победы в наших сердцах».

В 12.00 в Городском культурном центре псковичей ждет концертная программа с участием детских творческих коллективов «День Победы – это значит, нет войны!», а в 15.00 — праздничный концерт «Великая Победа – великий народ!»

В 14.00 в Доме офицеров планируется праздничная концертная программа «Победа в сердцах поколений».

9 мая в поселке Старый Изборск состоится традиционный велопробег, посвященный Дню Победы. Дистанция традиционная: Старый Изборск - Шумилкино - Старый Изборск - Палкино - Старый Изборск. С остановками у придорожных военных захоронений с возложением цветов. Торжественное построение и старт пробега запланированы на 11.00.

«Скорость - неспешная, вид велосипедов, форма одежды, физическая форма - любая. Для любителей погонять - отдельная категория. Как всегда, покупаем цветы для возложения в местах воинских захоронений. Приглашаем всех», - сообщили организаторы пробега.

Кроме того, в Пскове жителей города спортсмены на мотопарапланах поздравят с Днем Победы с высоты. Полеты ассоциации парапланеристов Псковской области планируются с 18.00 до 19.30 в фарватере реки Великая.

С Днем Великой Победы! Мира и добра!

Теги: #день Победы #афиша
Источник: Псковская Лента Новостей
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