Общество

Акцию «Георгиевская ленточка» поддержали псковские росгвардейцы

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в преддверии празднования Дня Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Георгиевские ленточки посетителям вручают сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы в ходе оказания государственных услуг.

А росгвардейцы из вневедомственной охраны, выполняющие задачи по охране общественного порядка в Псковском музее-заповеднике, вручают георгиевские ленточки жителям и гостям города, которые приходят в музейный комплекс на экскурсии.

Кроме того, сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии, обеспечивающие общественную безопасность на территории региона, выходят на службу с георгиевскими ленточками на груди.