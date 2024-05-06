Общество

По вопросам СВО псковичи часто обращаются в приемную президента

Жители Псковской области часто обращаются в приемную президента РФ в регионе по вопросам, которые касаются специальной военной операции. Об этом руководитель приемной президента в регионе, главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В приемную президента люди обращаются письменно, приходят лично. И проблемы у них самые разные. Нередко они связаны с вопросами участия в специальной военной операции. Приходится, конечно, погружаться, принимать меры, чтобы вопросы эти снять, помочь решить проблемы», - рассказал Александр Хлопков.

Гость студии отметил, что СВО сказывается и на деятельности главного федерального инспектора по Псковской области.

«Конечно, отражается. Конечно, мы следим за успехами. Конечно, мы желаем победы. Ход отражается. Это сказывается на эмоциональном фоне любого человека, это очень важно. И рабочая повестка меняется, ставятся задачи, в том числе, в связи с санкционным давлением», - поделился Александр Хлопков.