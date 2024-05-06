По вопросам СВО псковичи часто обращаются в приемную президента

Жители Псковской области часто обращаются в приемную президента РФ в регионе по вопросам, которые касаются специальной военной операции. Об этом руководитель приемной президента в регионе, главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии отметил, что СВО сказывается и на деятельности главного федерального инспектора по Псковской области.
«Конечно, отражается. Конечно, мы следим за успехами. Конечно, мы желаем победы. Ход отражается. Это сказывается на эмоциональном фоне любого человека, это очень важно. И рабочая повестка меняется, ставятся задачи, в том числе, в связи с санкционным давлением», - поделился Александр Хлопков.