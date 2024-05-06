Сигналы иноагентов опасны — главный федеральный инспектор по Псковской области

Обычно работа иностранного агента заключается в том, чтобы посылать негативные сигналы, направленные внутрь общества. Эти сигналы опасны. Об этом главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии пояснил, что критика государства и его устройства со стороны иностранцев и со стороны соотечественников воспринимается по-разному: если сигнал идет снаружи, он воспринимается настороженно, а если изнутри — он очень опасен.
Александр Хлопков добавил, что иноагент получает задание на посыл таких «сигналов» и финансирование.