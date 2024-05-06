Общество

Сигналы иноагентов опасны — главный федеральный инспектор по Псковской области

Обычно работа иностранного агента заключается в том, чтобы посылать негативные сигналы, направленные внутрь общества. Эти сигналы опасны. Об этом главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Чем опасны эти сигналы? Тем, что они находятся внутри сообщества. Эта деятельность очень опасна. Ведь как разобщается любое сообщество? Есть технология, и иноагенты очень хорошо ее знают. Очень просто. До членов сообщества доносится информация, что их сообщество — плохое. Звучит очень просто, но это так работает. Человеку постоянно вносят информацию: плохо тут, плохо тут, плохо тут. И самый главный момент, что эта информация должна поступать изнутри», - рассказал Александр Хлопков.

Гость студии пояснил, что критика государства и его устройства со стороны иностранцев и со стороны соотечественников воспринимается по-разному: если сигнал идет снаружи, он воспринимается настороженно, а если изнутри — он очень опасен.

Александр Хлопков добавил, что иноагент получает задание на посыл таких «сигналов» и финансирование.