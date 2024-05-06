Общество

Известный медиамагнат Бурцев приобрел издание «Телесемь. Псков»

Основатель медиахолдингов «Форвард-медиа» и «Север Медиа», череповецкий бизнесмен Валерий Бурцев приобрел издание «Телесемь. Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: gorodche.ru

Следует отметить, что Валерию Бурцеву принадлежит издательский дом «Провинция», выпускающий еженедельник «КурьерЪ. Псков - Великие Луки».

В активе медиамагната более пятидесяти изданий в России и Белоруссии, среди которых региональные «Аргументы и факты», «Телесемь» и «Комсомольская правда», крупнейший российский таблоид «Экспресс-газета», журнал «Глянец» и другие.

В интервью изданию «Бизнес. Онлайн» Валерий Бурцев заявил: «Мы работаем в городах с населением от 200 тысяч человек. Чем крупнее город, тем лучше, но не всегда. Иногда город может быть не крупный, но позиции на рынке и общая структура бюджета может быть прибыльнее, чем в большом городе. Важна рентабельность и прибыль. Может быть, что СМИ в миллионнике не приносит прибыль, а в городе с несколькими сотнями тысяч жителей приносит в силу других издержек, штата и прочее. Нам важно понимание того, что мы получим прибыль на этом рынке, а численность населения — сопутствующий фактор».