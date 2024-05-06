Общество

Медали «За доблесть в службе» вручили сотрудникам псковского УМВД

Торжественные мероприятия, посвященные 79-ой годовщине Великой Победы, состоялись в УМВД России по Псковской области 8 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, члены коллегии УМВД, председатель Псковской региональной организации ветеранов органов внутренних дел Николай Северинюк, члены Общественного совета при областном управлении Анатолий Марковский и Кристина Викентьева, а также группа слушателей центра профессиональной подготовки УМВД и школьники возложили цветы к памятному знаку сотрудникам, погибшим при выполнении служебного долга в годы войны и в мирное время.

На торжественном собрании в УМВД была зачитана поздравительная телеграмма министра внутренних дел России генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева. С приветственным словом к собравшимся обратился начальник управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников. «Чем дальше уходят в историю военные сороковые, тем ценнее и весомее великий подвиг нашего народа. И память о героизме дедов и отцов, что бережно хранится в каждой семье, служит прочным фундаментом безопасности нашей Родины», - подчеркнул Алексей Овсянников.

Затем состоялась церемония награждения сотрудников. Награды вручил начальник управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников. За высокие показатели в служебной деятельности, проявленные инициативу и самоотверженность при охране общественного порядка и в борьбе с правонарушениями указом президента Российской Федерации медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден подполковник полиции Роман Чуркин – начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову.

За высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга приказами министра внутренних дел Российской Федерации медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены майор полиции Павел Радинский - начальник дежурной части УМВД России по городу Пскову и капитан внутренней службы Инна Давыдова – начальник отделения информационного центра УМВД. Кроме того, ряду сотрудников присвоены первые и очередные специальные звания.

Начальник управления тепло поздравил отличившихся стражей правопорядка, поблагодарил их за добросовестный труд и пожелал дальнейших успехов на благородном поприще по защите законных прав и интересов граждан.

От лица представителей старшего поколения выступил ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Петр Ваганов. Завершилось торжество концертом с участием творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области и гостей - вокальной группы «Гайтан».