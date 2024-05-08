Александр Борисов: Мы всегда будем помнить имена героев Псковской земли

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов поздравил псковичей с 79-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается сегодня, 9 мая.
«На протяжении всей истории нашей великой страны Псков выступал щитом русских земель, защищал наши границы на Северо-Западных рубежах. Абсолютно заслуженно Псков в 2009 году был удостоен звания "Город воинской славы"», - сказал Александр Борисов.
Он подчеркнул, что Псков хранит тысячелетнюю историю подвигов. В годы Великой Отечественной войны в Псковской области каждая семья столкнулась с горем, разорением или гибелью родных и близких.
«В первые дни войны только из Пскова было призвано 15 тысяч человек. Оккупационный режим был здесь крайне тяжелым, город был прифронтовым тылом, и здесь постоянно находилась база захватчиков. На Псковской земле в годы оккупации, несмотря ни на что, не прекращалась героическая борьба партизан и подпольщиков, действовало около 30 партизанских бригад. По масштабности партизанского движения это несопоставимо ни с одной другой областью», – добавил Александр Борисов.
Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны погибло 150 тысяч уроженцев Псковской земли. «Наш народ не жалел ни сил, ни жизни для того, чтобы приблизить час победы. Именно мужество и героизм нашего народа обеспечили победу над врагом», - подчеркнул Александр Борисов.
«Поздравляю вас с Днем Победы! Пусть память о подвиге поколений будет для всех нас источником силы, чтобы защищать ценности нашей страны и трудиться на ее благо. Мы всегда будем помнить имена героев Псковской земли, павших смертью храбрых на полях Псковщины, и тех псковичей, которые совершили свой подвиг вдали от родной земли», - заключил парламентарий.