Общество

Более 20 базовых станций сотовой связи запустят в Псковской области в этом году

В Псковской области в этом году запустят более 20 базовых станций сотовой связи по разным федеральным и региональным программам, большая часть из них будет установлена в малочисленных населенных пунктах региона, в СНТ и рядом с туристическими объектами. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в среду, 8 мая, доложил начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, губернатор напомнил, что уже на протяжении ряда лет силами правительства области и региональных операторов с федеральной поддержкой ведется планомерная установка вышек сотовой связи. Он подчеркнул, что зачастую количество станций, которые запускают в регионе, оказывается больше, чем планировалось изначально.

Так, в Псковской области за счет собственных средств операторов запланирована установка 9 базовых станций. «Все руководители ключевых сотовых операторов заинтересованы в расширении зоны устойчивого покрытия сотовой связью. Часто они вместе с нами ищут неординарные решения поставленных задач», — отметил Виталий Рахманов.

В рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» появится еще 10 вышек. Михаил Ведерников и Виталий Рахманов обсудили возможности совместного использования несколькими операторами вышек, которые установлены в рамках этой федеральной программы. Псковская область стала первым регионом, кто выступил с подобной инициативой. В 38 населенных пунктах области уже доступен выбор услуг нескольких операторов сотовой связи. Применение такого подхода, который инициировал регион, позволит улучшить качество работы всех операторов, заметил глава региона.

Кроме того, в прошлом году благодаря инвестиционному налоговому вычету в регион удалось привлечь 7 млн рублей, что позволило установить дополнительно две базовые станции. Такой механизм оказался эффективным, мы активно продолжим работать с инвесторами и в этом году планируем установить четыре вышки, подчеркнул руководитель Управления. Например, одна из вышек сотовой связи появится в деревне Кирово Псковского района.

Особое внимание участники встречи уделили развитию услуг связи в туристических местах. Две станции планируют запустить до конца мая в Печорском районе. Их местоположение позволит создать устойчивую сотовую связь по дороге от Пскова до Печор, охватив природно-ландшафтный парк «Мальская долина». Еще одна станция появится в одном из СНТ Гдовского района на берегу Чудского озера. «Важно, что вышка сотовой связи появится и в Пустошкинском районе в деревне Ореховно. Это место является одним из любимых для жителей и гостей области, а устойчивая связь позволит сделать прогулки комфортнее», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Способствуют развитию связи в регионе и ТОСы. Победителями регионального конкурса стали два проекта, один из которых обеспечит бесплатной сетью Wi-Fi территорию Изборской площади.

По итогам рабочей встречи губернатор отметил, что в Псковской области в части обеспечения устойчивой связью проведена серьезная работа и поручил не сбавлять темпы, чтобы жители и гости региона всегда оставались на связи, в любой точке области.