Общество

Концепцию реконструкции привокзальной железнодорожной площади утвердили в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил концепцию реконструкции привокзальной железнодорожной площади в региональном центре. Итоговую версию будущего проекта в среду, 8 мая, главе региона представили председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и глава города Пскова Борис Елкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Год назад мы приняли решение о реконструкции привокзальной площади. Несколько раз по концепции я делал замечания и давал рекомендации. Проект принципиальный с точки зрения соблюдения вопросов безопасности. Также важно, чтобы на вокзале грамотно было организовано движение транспорта, чтобы было комфортно жителям и приезжающим гостям города. Важен и внешний вид вокзала — здание в ходит в число объектов культурного наследия региона», — отметил Михаил Ведерников.

Концепция реконструкции объекта предполагает перенос городского автовокзала на площадку железнодорожного вокзала с последующим объединением двух транспортных узлов. Как отметил Борис Елкин, прежнее пространство автовокзала не отвечает всем необходимым требованиям безопасности, в то время как на территории железнодорожного вокзала реализован комплекс защитных мероприятий. В частности, по периметру объекта установлены ограждения, пропускная система организована через рамки досмотровых металлодетекторов.

Начать реконструкцию планируется с организации просторной парковки для частного транспорта встречающих и провожающих граждан, которая будет располагаться на площадке слева от вокзала, за нынешним остановочным комплексом. На территорию железнодорожного вокзала по новым правилам сможет заезжать только общественный, туристический и специальный транспорт.

На площади будут организованы две посадочные площадки. Первая — для общественного транспорта останется на прежнем месте. Павильон будет модернизирован, а территория вокруг него благоустроена и озеленена. Вторая площадка на территории вокзала предназначена для посадки и высадки пассажиров туристических автобусов. Сама площадь тоже преобразится. Парковую зону планируется расширить.

Зона пригородного и междугороднего сообщения расположится обособленно в правой части от здания вокзала.

Псковские власти совместно с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству сейчас прорабатывают организацию движения маршрутов городских автобусов через территорию железнодорожного вокзала транзитом.