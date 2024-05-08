Общество

Исполнилось 100 лет со дня рождения Булата Окуджавы

100 лет со дня рождения советского и российского поэта, барда и композитора Булата Окуджавы исполнилось сегодня, 9 мая.

Булат Окуджава в роли офицера в фильме «Строговы» (1976)

Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года Москве. Принимал участие в Великой Отечественной войне, был награждён медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией», в 1985 году — орденом Отечественной войны I степени (юбилейный выпуск).

Окуджава является автором около двухсот авторских и эстрадных песен, а также одним из наиболее ярких представителей жанра «авторской песни» в 1960—1980-е годы.

В 1970 году на экраны вышел фильм «Белорусский вокзал», в котором исполнялась песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Окуджава — автор и других популярных песен для таких кинофильмов, как «Соломенная шляпка», «Женя, Женечка и „катюша“» (Окуджава в эпизодической роли поёт под гитару) и др. В общей сложности песни Окуджавы и песни на его стихи звучат более чем в 80 фильмах.

Окуджава стал одним из самых ярких представителей жанра русской авторской песни (который с появлением магнитофонов приобрёл огромную популярность) наряду с В. C. Высоцким (он называл Б. Ш. Окуджаву своим духовным учителем), А. А. Галичем и Ю. И. Визбором.

Булат Окуджава скончался 12 июня 1997 года на 74-м году жизни во Франции.