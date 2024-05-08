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Общество

Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении общественной безопасности в День Победы

09.05.2024 16:47|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ОМОН «Кром» и подразделений вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области 9 мая принимают участие в обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

С целью наиболее эффективного обеспечения общественной безопасности маршруты экипажей вневедомственной охраны Росгвардии приближены к местам проведения праздничных мероприятий, а улицы городов патрулируются совместными нарядами сотрудников Росгвардии и УМВД по региону.

Накануне сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели профилактические мероприятия, направленные на соблюдение законодательства в области оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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