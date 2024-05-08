Общество

«Экопром» приглашает присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк»

Коллектив филиала ООО «Экопром» поздравляет всех соотечественников с великим праздником - Днём Победы. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Низкий поклон нашим ветеранам! В наших сердцах живет и будет жить всегда память о вашем мужестве и героизме, осознание того, что именно вы, ваша самоотверженность, любовь к Родине, готовность жертвовать собой ради будущих поколений позволили победить страшное зло, которое принес миру фашизм. Сегодня больше всего хочется пожелать мирного неба, здоровья, душевного спокойствия, счастливой и долгой жизни!» - говорится в сообщении.

Также представители компании пригласили всех присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк». «В комментариях вы можете выложить фотографии наших Героев и рассказать всем о их подвиге! С Днём Победы! С 9 мая!» - добавили в «Экопроме».