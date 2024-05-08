Общество

Ремонт школы №2 продолжается в Пскове

Ремонт средней общеобразовательной школы №2 продолжается в Пскове. Совместно с представителем «Стройтехнадзора», директором школы и представителем подрядной организации осмотр объекта провел депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Фото здесь и далее: Юрий Бурлин / «ВКонтакте»

«Прошли по школе, выявили узкие места, обсудили возможные сложности и скоординировали действия по их устранению. Благодаря нашему совместному усилию и договоренностям, уверен, что объект будет сдан вовремя, в срок и с высоким качеством», - написал Юрий Бурлин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, всего на ремонт школы выделено 66 миллионов рублей. Работы планируют завершить к 20 августа. Гарантийный срок выполненного ремонта составит 5 лет. В ходе демонтажа потолка в актовом зале была обнаружена офисная лепнина, до этого скрытая потолочной плиткой. Глава города Пскова Борис Елкин поручил восстановить исторический вид потолка.

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Подрядчик - ООО «Норд-групп». Капитального ремонта в школе не было с момента постройки в 1960 году. В связи с отключением коммуникаций учебное заведение вынуждены полностью закрыть. Учащиеся вместе с педагогами завершают учебный год в школах №№ 47, 9, Псковском техническом лицее и Доме детского творчества.

Ремонт школы проходит в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».