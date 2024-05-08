Общество

Диетолог предупредила об опасности монодиет

Монодиеты, ограничивающие суточный рацион одним или двумя продуктами, а также интервальное голодание не рекомендуются в долгосрочной перспективе, питание должно быть сбалансированным, заявила заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

«Это не должны быть диеты с экстремально низким содержанием килокалорий - не менее 900 в день. Плюс монодиеты, конечно, здоровья не добавят, потому что они также не сбалансированы по всем питательным элементам. То есть они будут содержать что-то одно: либо это будет белковая диета, с отказом от углеводов, либо гречневая, это только углеводы, либо кефирная и так далее. Все монодиеты не рекомендуемы в долгосрочной перспективе», - отметила Волкова.

При этом, как подчеркнула эксперт, человек должен потреблять не ниже 900 калорий ежедневно - это позволит дольше сохранить организму здоровье и молодость, пишет РИА Новости.

«Здоровый рацион должен содержать белки, жиры, углеводы и не быть экстремально низкокалорийным: не менее 900 калорий в день. Сейчас достаточно часто используются диеты с низким содержанием калорий. Если мы хотим, чтобы наш организм дольше оставался молодым и здоровым, мы должны потреблять не менее 900 калорий ежедневно», - уточнила врач.

Волкова рекомендовала отказаться в долгосрочной перспективе от интервального голодания, так как такой тип питания приводит к застою желчи и последующей желчекаменной болезни.

«Также интервальное голодание было упомянуто. Это тоже не рекомендуется в долгосрочной перспективе, потому что может стать причиной застоя в желчном пузыре. Длительные перерывы в приеме пищи приводит к неравномерному опорожнению пузыря. В дальнейшем, если питание не изменяется, нарушения желчевыделения прогрессируют и образуются камни», - добавила диетолог.