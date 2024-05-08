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Московские доброхоты-математики о работе в Михайловском: Мы справились!

Первые в новом сезоне иногородние доброхоты-школьники приезжали на «майских каникулах» в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, юные помощники приехали из Москвы. Ученикам физико-математической школы № 2007 и лицея «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова поручили ухаживать за зелеными насаждениями. Они пропалывали посадки смородины в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» и дважды поливали новую березовую аллею в Михайловском, в конце апреля высаженную добровольными помощниками музея.

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Юные волонтеры и их руководитель, учитель русского языка и литературы ФМШ Елена Крутова были впечатлены, что за такой большой усадьбой как «Михайловское» постоянно ухаживают всего восемь сотрудников музейной «зеленой службы», и остались довольны тем, как полезно и интересно сложились их выходные. Особо ребята порадовались тому, что сумели помочь другим людям, что стали еще лучше работать в команде («в системе») и несмотря на то, что полученные задания для них, горожан, были непривычными, с работой они успешно справились. Шестиклассница Маргарита Грачёва, например, подсчитала, сколько литров воды уходит на один полив аллеи и рассказала про «характеры» деревьев: «Из всех наших добрых дел мне больше всего запомнился полив березок. Каждой из них требовалось ровно три лейки объемом 8 литров. Таким образом, на всю аллею надо целых 1272 литра! Мы трудились всей командой, сразу распределили обязанности: кто-то наливал воду в лейки и ведра, другие носили их, третьи поливали березы, в том числе и я. Все деревья были разными: какие-то быстро впитывали воду, другие медленно, а у некоторых была «жульническая дыра», через которую уходила вся вода. Мне приходилось с ней бороться!.. Мне очень понравилось работать доброхотом в живописном Пушкинском Заповеднике, особенно когда собралась такая веселая команда друзей-единомышленников. Я считаю, что сегодня очень важно помогать другим людям, если можешь».

Руководитель доброхотского отряда Елена Крутова от лица всей своей команды выразила благодарность сотрудникам заповедника, которые «…безупречно организовали наше взаимодействие», и отметила, что доброжелательность и радушие музейщиков мотивировали детей на работу лучше всего.

Кроме того, юные математики-доброхоты побывали на экскурсиях в музеях-усадьбах Пушкинского Заповедника, а также стали участниками фольклорной программы «Святый Ягорий» и мастер-класса «Письма, опаленные войной» в музейном комплексе в деревне Бугрово, рассказали в «Михайловском».

Напомним, что традиция волонтерского движения в Святогорье уже более чем полувековая, а у ее истоков стоял первый послевоенный директор «Пушкинского уголка», легендарный хранитель С.С. Гейченко. Именно он первым стал называть паломников-добровольцев необычном для современного уха именем — «доброхоты».