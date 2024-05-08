Общество

В России изменят структуру приема в вузы и модель высшего образования

Кандидат на должность заместителя председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах пересмотреть структуру приема абитуриентов в высшие учебные заведения. По его словам, на отдельных направлениях появится больше бюджетных мест.

Фото: duma.gov.ru

«Мы будем пересматривать структуру приема (в вузы), наращивая объем контрольных цифр по тем специальностям, по тем направлениям для реализации национальных проектов и обеспечения технологического лидерства»,— сказал Дмитрий Чернышенко на заседании комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию (цитата по ТАСС).

Он отметил, что с 2026 года в более чем 1000 вузов внедрят новую модель высшего образования, которую разрабатывают по поручению президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко сообщил об успехах в вопросе подключения школ к высокоскоростному интернету, передает «Коммерсант».