Боевая награда спустя 80 лет передана родственникам красноармейца, погибшего за освобождение Пушкиногорского района

Медаль «За боевые заслуги» передали родственникам красноармейца Агаса Осиповича Элорьяна на стенде Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия». Награду в воскресенье, 12 мая, правнуку участника Великой Отечественной войны Норайру Элорьяну вручила руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Анна Шуняева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как признался правнук красноармейца Норайр Элорьян, для его семьи сегодня очень важный день, открывший новые страницы в истории прадеда. Семья Элорьянов живет в Армении, но Норайр сейчас учится в Москве. Награду прадеда он в ближайшее время передаст на родину, где родственники ее очень ждут.
Гвардии ефрейтор Агас Элорьян служил кузнецом ковочного взвода снабжения 66-го гвардейского стрелкового полка. В ноябре 1943 года боец был удостоен медали «За боевые заслуги», благодаря которой и удалось установить его личность.
В приказе о награждении значится: «...награжден за то, что исключительно добросовестно относился к работе по ковке лошадей, лично сам организовал изготовление ковочных гвоздей и подков, тем самым организовал своевременную перековку лошадей батальона. Во время боев доставлял боеприпасы на переднюю линию».
Боец погиб 16 марта 1944 года в боях за освобождение Пушкиногорского района. Там в 2000 году его останки были найдены поисковым отрядом «Обелиск» в ходе Вахты памяти. Захоронен красноармеец в Пушкиногорском районе в братской воинской могиле Чертова гора. Только спустя 80 лет родственники участника Великой Отечественной войны узнали о месте захоронения своего героя.
Напомним, в Псковской области завершились сразу две поисковых экспедиции, которые проходили в Пустошкинском районе и Невельском муниципальном округе. По их итогам на воинских мемориалах было захоронено около 140 советских солдат.