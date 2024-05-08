Общество

Боевая награда спустя 80 лет передана родственникам красноармейца, погибшего за освобождение Пушкиногорского района

Медаль «За боевые заслуги» передали родственникам красноармейца Агаса Осиповича Элорьяна на стенде Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия». Награду в воскресенье, 12 мая, правнуку участника Великой Отечественной войны Норайру Элорьяну вручила руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Анна Шуняева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как признался правнук красноармейца Норайр Элорьян, для его семьи сегодня очень важный день, открывший новые страницы в истории прадеда. Семья Элорьянов живет в Армении, но Норайр сейчас учится в Москве. Награду прадеда он в ближайшее время передаст на родину, где родственники ее очень ждут.

Гвардии ефрейтор Агас Элорьян служил кузнецом ковочного взвода снабжения 66-го гвардейского стрелкового полка. В ноябре 1943 года боец был удостоен медали «За боевые заслуги», благодаря которой и удалось установить его личность.

В приказе о награждении значится: «...награжден за то, что исключительно добросовестно относился к работе по ковке лошадей, лично сам организовал изготовление ковочных гвоздей и подков, тем самым организовал своевременную перековку лошадей батальона. Во время боев доставлял боеприпасы на переднюю линию».

Боец погиб 16 марта 1944 года в боях за освобождение Пушкиногорского района. Там в 2000 году его останки были найдены поисковым отрядом «Обелиск» в ходе Вахты памяти. Захоронен красноармеец в Пушкиногорском районе в братской воинской могиле Чертова гора. Только спустя 80 лет родственники участника Великой Отечественной войны узнали о месте захоронения своего героя.

Напомним, в Псковской области завершились сразу две поисковых экспедиции, которые проходили в Пустошкинском районе и Невельском муниципальном округе. По их итогам на воинских мемориалах было захоронено около 140 советских солдат.