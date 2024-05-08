Общество

В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военными

В зоне проведения СВО погибли гвардии ефрейтор Александр Спиридонов, гвардии рядовой Раджа Симон, рядовые Александр Гореликов, Николай Горлачев, Валерий Рудяков и Евгений Худяков. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Простились с нашими военнослужащими, геройски погибшими в ходе специальной военной операции», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем», - заверил губернатор Псковской области.