Общество

Число подписчиков группы Псковской Ленты Новостей во «ВКонтакте» превысило 100 тысяч

Количество подписчиков группы Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте» достигло 100 тысяч человек, на момент выпуска информации в ней состоят 100 085 человек.

Подписчики группы первыми узнают о наиболее интересных событиях из жизни Пскова и Псковской области в наиболее удобной для них информационной среде. Для участников сообщества регулярно проводятся различные конкурсы и розыгрыши, опросы по самым разным темам.

Сообщество ПЛН в соцсети «ВКонтакте» является одним из наиболее действенных способов привлечь внимание к общественно-важным проблемам. Обращения читателей в социальной сети нередко становятся темами для публикаций и обращений в органы государственной и муниципальной власти.

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Напомним, Псковская Лента Новостей является лидером интернет-СМИ Псковской области.