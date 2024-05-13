Общество

Юных псковичей приглашают на всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ

Юные псковичи могут принять участие во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче». Конкурс проводят в целях популяризации среди детей и молодежи ценностей энергосбережения и энергоэффективности, бережного отношения к окружающей среде, энергетическим и природным ресурсам, вовлечения молодежи в инженерное творчество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участниками конкурса могут стать обучающиеся образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет.

Работы можно подать по трем номинациям:

конкурс рисунков и плакатов по теме «Давай, энергосберегай! Что могу сделать я, моя семья и каждый?» (для обучающихся дошкольных учреждений, 1–4 классов);

конкурс сочинений по тематическому направлению «Мирный атом» (для обучающихся 5–11 классов);

конкурс творческих и исследовательских проектов по тематическим направлениям «3D-моделирование в энергетике» (для обучающихся 10–11 классов и 1–2 курса учреждений СПО).

Конкурс проводится в два этапа: региональный (с 15 мая по 13 октября) и федеральный (с 18 ноября по 6 декабря). Победителей и призеров федерального и регионального этапов конкурса выберет экспертное жюри по критериям. Награждение состоится в День энергетика — 22 декабря.

Подробная информация размещена на сайте конкурса.

Конкурс проводится при поддержке министерства энергетики Российской Федерации, министерства просвещения Российской Федерации, министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, ППК «Фонд развития территорий», Российского движения школьников и предприятий топливно-энергетического комплекса проводится ежегодно в регионах России с 2016 года. Организатором конкурса выступает Национальный исследовательский университет «МЭИ».