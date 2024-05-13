Юных псковичей приглашают на всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ

Юные псковичи могут принять участие во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче». Конкурс проводят в целях популяризации среди детей и молодежи ценностей энергосбережения и энергоэффективности, бережного отношения к окружающей среде, энергетическим и природным ресурсам, вовлечения молодежи в инженерное творчество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Участниками конкурса могут стать обучающиеся образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет.
Работы можно подать по трем номинациям:
Конкурс проводится в два этапа: региональный (с 15 мая по 13 октября) и федеральный (с 18 ноября по 6 декабря). Победителей и призеров федерального и регионального этапов конкурса выберет экспертное жюри по критериям. Награждение состоится в День энергетика — 22 декабря.
Подробная информация размещена на сайте конкурса.
Конкурс проводится при поддержке министерства энергетики Российской Федерации, министерства просвещения Российской Федерации, министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, ППК «Фонд развития территорий», Российского движения школьников и предприятий топливно-энергетического комплекса проводится ежегодно в регионах России с 2016 года. Организатором конкурса выступает Национальный исследовательский университет «МЭИ».