Общество

Великолукский колледж развивает творческое пространство благодаря победе в конкурсе

Великолукский механико-технологический колледж стал победителем конкурса среди сельских творческих пространств «АРТ в Село». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, площадки учебного заведения, предназначенные для проведения мероприятий и встреч, будут дополнительно укомплектованы различными творческими наборами и настольными играми.

Советник директора колледжа по воспитанию, руководитель проекта, председатель Великолукского местного отделения Российского союза сельской молодежи Анастасия Павлова рассказала, что жюри конкурса по достоинству оценило конкурсную заявку колледжа. Она включала план воспитательной работы со студентами, который включает комплекс мероприятий разной направленности: патриотических, просветительских, спортивных. «Полученные инвентарь мы сможем использовать не только в работе и внеурочной деятельности с учащимися, но и привлекать на наши мероприятия жителей поселка, в котором располагается колледж», — отметила Анастасия Павлова

«Арт в село» — проект Российского союза сельской молодежи, направленный на развитие креативных пространств на селе в формате культурного досуга. Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего на конкурс было подано 70 заявок из 26 регионов России.