Общество

Посвященный пропаганде семейного образа жизни фотоконкурс стартовал в Псковской области

Фотоконкурс «Я, ты, он, она – многодетная профсоюзная семья!» стартовал в Псковской области 13 мая. Конкурс проводят в рамках Года семьи и празднования Дня семьи, любви, и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

«Защищая право трудящихся на достойный труд, профсоюзы подчеркивают: в числе важных составляющих достойного труда у работника должна быть возможность создать и содержать семью, полноценно воспитывать своих детей. Для этого профсоюзы при заключении соглашений с социальными партнерами на федеральном, региональном уровнях и на уровне предприятий и инициируют гарантии для имеющих семьи», - пояснили в отраслевом профсоюзе.

Цель конкурса: пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей многодетной семьи и ответственного родительства.

Конкурс проходит по трем номинациям:

веселые будни большой семьи,

счастливая семья,

на пути к бесконечности.

Подведение итогов и награждение состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности. Положение конкурса можно найти по ссылке.