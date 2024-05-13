Псковский музей-заповедник объявил о сборе монет советского периода

Специальную колбу для сбора советских монет установили в Псковском музее-заповеднике в рамках акции «Живая память благодарных поколений» сегодня, 13 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Акция предусматривает создание в Москве, Минске и Бресте памятников из сплава монет СССР, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

С приветственным словом к собравшимся обратилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Мы предполагаем, что в акции примут участие около пяти тысяч семей. Мы устанавливаем для сбора монет специальные колбы. Из сплава монет появятся памятники и памятные таблички, которые увековечат великий подвиг советского народа. И в музей-заповедник один из таких памятных знаков тоже будет передан. Министерство культуры Белоруссии совместно с посольством Российской Федерации в Белоруссии провели специальный конкурс среди художников, и уже эскиз, макет этого памятника существует, так что я призываю вас внимательно следить за этой акцией. И я призываю псковичей, у которых наверняка где-то в ящиках столов, в старых забытых сумках, где-то на полочках лежат монеты советского времени, принести их сюда, опустить в эту колбу в знак того, что вы и ваша семья приняли личное участие в увековечении великого подвига России», - сказала Светлана Мельникова.