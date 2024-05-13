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Общество

Вопросы безопасности в Сети обсудили следователи с лицеистами в Пскове

13.05.2024 17:20|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники регионального следственного управления проводят классные часы в школах города Пскова в рамках Недели профилактики правонарушений в образовательных заведениях города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области провели классный час на тему «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» с учащимися 7-го и 8-го классов лицея экономики и основ предпринимательства №10.

В беседе с ребятами следователи обсудили основные аспекты уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, важные вопросы безопасного поведения в Сети и тему буллинга, а также вспомнили простые правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой преступления.

Теги: #следственный комитет РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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