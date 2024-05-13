Общество

Псковского общественника наградили благодарностью заместителя министра МВД России

Заместитель директора по научно-методической работе Псковской общеобразовательной школы-интерната, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Кристина Викентьева награждена благодарностью заместителя министра МВД Российской Федерации за оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на МВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Церемония награждения состоялась при участии начальника управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова и председателя Общественного совета при региональном управлении Джемала Малышева.

Алексей Овсянников выразил искреннюю благодарность и признательность за вклад в развитие и поддержку взаимодействия полиции и общественности, ответственное отношение к общему делу и за активную гражданскую позицию.

Отметим, что Кристина Викентьева в составе совета с 2022 года. С момента ротации за полтора года с участием общественного совета проведено более 200 имиджевых мероприятий и акций. Общественница уделяет большое внимание профилактической работе с детьми. Также Кристина Викентьева активно занимается освещением работы Общественного совета при УМВД России по Псковской области на платформе «Неравнодушный человек».