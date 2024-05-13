Общество

Современный светодиодный экран установили в Городском культурном центре Пскова

В Городском культурном центре Пскова появился современный светодиодный экран. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Теперь городские праздники, концерты, театрализованные представления и детские программы будут проходить на новом уровне», - поделился Борис Елкин.

Технические характеристики экрана позволяют демонстрировать изображения, видео и анимацию в высоком качестве. Первыми новинку оценили артисты и гости концертов ГКЦ в День Победы.

«Обновление стало возможным благодаря субсидии из областного бюджета. Спасибо Правительству Псковской области за поддержку наших учреждений культуры», - заключил глава города.