Общество

Общественные территории Дновского района обработали от клещей

Работы по обработке общественных территорий от клещей провели на территории Дновского района. Об этом сообщил глава района Михаил Шауркин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Михаил Шауркин / «ВКонтакте»

«Напомню, акарицидная (противоклещевая) обработка территорий - это мера по уничтожению клещей, которая максимально снижает их численность и предотвращает распространение. Производится она путем орошения растворов на поверхность травы или почвы», - рассказал глава район.

В Дновском районе обработка проведена на территории парков имени Ленина и Пушкина, на городском кладбище, на территории всех образовательных учреждений.