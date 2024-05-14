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Общество

Псковские врачи принимают участие в форуме «Труженики села» на ВДНХ

14.05.2024 10:04|ПсковКомментариев: 0

Первый Всероссийский форум «Труженики села» проходит в Москве на площадке ВДНХ с 13 по 14 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области, в нем принимает участие главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков и фельдшер скорой помощи Татьяна Лебедева.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Форум проводится по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Главная задача мероприятия — открытый диалог тружеников села с представителями федеральных органов законодательной и исполнительной власти, знакомство с лучшими практиками. Будут обсуждаться новые подходы к социально-экономическому развитию села, повышению уровня жизни в сельской местности.

Одна из дискуссионных площадок - «Здравоохранение на селе: кадровое обеспечение».

Теги: #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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