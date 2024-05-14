Общество

«Беседка»: О поисковом движении. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 мая. Гость студии - комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о развитии поискового движения в Псковской области. Сколько человек занимаются поисковой работой на территории региона? Какие источники чаще всего дают возможность найти павших бойцов? Сколько солдат удалось перезахоронить благодаря поисковикам? Как прошла «Вахта Памяти-2024»?