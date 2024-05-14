Общество

Великолукской полиции требуются кандидаты в патрульно-постовую службу

Отделу МВД России по городу Великие Луки требуются кандидаты на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

«Достойная заработная плата. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Предоставляется возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России», - перечислили в ведомстве.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться следует по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, 14, кабинет № 322, контактный телефон 3-02-41 (отдел кадров); город Великие Луки, проспект Октябрьский, 30/14, кабинет № 6 (командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Великие Луки).