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Общество

Почти 60 тысяч голосов за благоустройство территорий собрали волонтеры в Псковской области

14.05.2024 16:36|ПсковКомментариев: 0

Более 58 тысяч голосов за благоустройство территорий собрали волонтеры в Псковской области по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева рассказала в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 14 мая.

«Свыше 500 волонтеров собрали более 58 тысяч голосов. Из года в год наш волонтерский корпус помогает людям, которые не могут зайти и проголосовать через Госуслуги. У ребят были свои планшеты, программы. Ребята информировали людей, помогали проголосовать. Раздавали листовки, чтобы жители знали о том, что проходит голосование», – рассказала Алеся Михачева.

Напомним, голосование за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента, завершилось 1 мая. 

Жители региона голосовали на сайте za.gorodsreda.ru, а также с помощью волонтеров. В этом году на голосование в регионе было вынесено 78 общественных территорий: детские и спортивные площадки, парки, скверы, набережные и другие пространства. Объекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов жителей, обновят в следующем году.

В прошлом году более 40 территорий благоустроено в Псковской области в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Псковская область участвует в проекте с 2019 года. За 5 лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.

В настоящее время в муниципальных образованиях Псковской области ведутся работы по благоустройству территорий, которые стали победителями народного голосования в 2023 году.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект ФКГС продлен до 2030 года.

Пресс-портрет
Михачёва Алеся Михайловна Руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, депутат Псковской городской Думы по округу №2
Источник: Псковская Лента Новостей
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