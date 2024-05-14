Сергей Грахов: Один и тот же объект для благоустройства можно выдвигать на голосование каждый год

Один и тот же объект для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» можно выдвигать на голосование каждый год. Об этом председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 14 мая.
Напомним, голосование за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента, завершилось 1 мая.
Жители региона голосовали на сайте za.gorodsreda.ru, а также с помощью волонтеров. В этом году на голосование в регионе было вынесено 78 общественных территорий: детские и спортивные площадки, парки, скверы, набережные и другие пространства. Объекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов жителей, обновят в следующем году.
В прошлом году более 40 территорий благоустроено в Псковской области в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Псковская область участвует в проекте с 2019 года. За 5 лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.
В настоящее время в муниципальных образованиях Псковской области ведутся работы по благоустройству территорий, которые стали победителями народного голосования в 2023 году.
Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект ФКГС продлен до 2030 года.