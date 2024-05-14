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Общество

Сергей Грахов: Один и тот же объект для благоустройства можно выдвигать на голосование каждый год

14.05.2024 18:13|ПсковКомментариев: 0

Один и тот же объект для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» можно выдвигать на голосование каждый год. Об этом председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 14 мая.

«Конечно, объекты могут участвовать в голосовании по несколько раз. Нет такого, что один раз территорию не выбрали, она бракованная. Нет, это можно делать каждый год. Отбор идет по степени первоочередности, которую выбирают люди. Сперва самые знаковые места, а потом благоустраивают и маленькие территории. Конечно, необходимо пытаться снова и делать выводы из неудач», – рассказал Сергей Грахов.

Напомним, голосование за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента, завершилось 1 мая. 

Жители региона голосовали на сайте za.gorodsreda.ru, а также с помощью волонтеров. В этом году на голосование в регионе было вынесено 78 общественных территорий: детские и спортивные площадки, парки, скверы, набережные и другие пространства. Объекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов жителей, обновят в следующем году.

В прошлом году более 40 территорий благоустроено в Псковской области в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Псковская область участвует в проекте с 2019 года. За 5 лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.

В настоящее время в муниципальных образованиях Псковской области ведутся работы по благоустройству территорий, которые стали победителями народного голосования в 2023 году.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект ФКГС продлен до 2030 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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