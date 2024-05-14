Общество

План реализации регионального социального стандарта утвердили в Псковской области

План реализации регионального социального стандарта утвердил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Внедрение регионального социального стандарта на территории Псковской области в ходе рабочей встречи Михаил Ведерников обсудил вместе с первым заместителем главы региона Верой Емельяновой и советником губернатора по вопросам качества жизни населения Сергеем Зуевым.

Концепция регионального социального стандарта разработана агентством стратегических инициатив. Это комплекс современных управленческих практик, которые направлены на улучшение доступности социальных услуг для населения.

Сергей Зуев доложил, что в регионе завершен подготовительный этап для реализации данного проекта. «Специалисты федерального агентства стратегических инициатив выявили лучшие региональные практики по 13 направлениям, которые включили в региональный социальный стандарт. Основная цель в результате их внедрения на территории всех субъектов — получить эффект выравнивания социально-экономического уровня регионов», — сказал он.

Глава региона со своей стороны подчеркнул, что это позволит провести оптимизацию управленческих подходов.

В ходе данного этапа удалось проанализировать лучшие практики, которые были реализованы, найдены точки и зоны роста, затем состоялась презентация проделанной работы экспертам агентства стратегических инициатив. Был разработан план мероприятий по реализации в Псковской области регионального социального стандарта. «Разработанный план позволит запустить формирование новых управленческих механизмов в социальной сфере. Можно будет координировать взаимодействие со всеми комитетами и ведомствами на основе принципа клиентоцентричности», — отметила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор добавила, что уже сформирована структура организации и экспертный совет и налажена коммуникация с агентством стратегических инициатив. Создан Совет по качеству жизни населения. Летом планируется провести первое заседание. Кроме того, формируется управленческая команда, которая отправится на обучение в ближайшее время.

По итогам рабочей встречи Михаил Ведерников утвердил план реализации регионального социального стандарта в регионе.

Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов региона.