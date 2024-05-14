Общество

Саперы псковской Росгвардии обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

Саперы Росгвардии по Псковской области обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение, что при проведении работ в деревне Соловьи Псковского района обнаружен предмет, похожий на боеприпас.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области

Специалисты обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними 76-мм снаряд времен Великой Отечественной войны.

Саперы Росгвардии вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом.