Общество

Юрист раскрыл, когда многим россиянам вернут двойную индексацию пенсий

Самой многочисленной группе пенсионеров - неработающим получателям страховых пенсий - вернут индексацию выплат дважды в год, начиная с 2025 года, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он напомнил, что согласно Конституции индексация пенсий с учетом инфляции должна проводиться не реже раза в год, но правительство вправе вводить дополнительные индексации. Дважды в год пенсии увеличивались до 2019 года, но потом из-за реформ ее стали проводить единожды - с 1 января. С 2025 года январской индексации больше не будет.

«Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам: с 1 февраля по инфляции за предыдущий год и по ее окончательной корректировке с 1 апреля. Индексация социальных пенсий пройдет в привычные сроки – с 1 апреля будущего года», - объяснил Виноградов.

В настоящее время на страховую пенсию по старости приходится 77% всех пенсионных выплат. Ее средний размер - 22,4 тысячи рублей. Прочие виды - социальная пенсия, пенсия по инвалидности или потере кормильца меньше по размеру, и число их получателей заметно ниже, пишет «Прайм».