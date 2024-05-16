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Общество

Минтруд разработал единый порядок организации ранней помощи детям до трех лет

16.05.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Минтруд разработал единый порядок организации и предоставления ранней помощи детям до трех лет. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен в связке с законом о комплексной реабилитации граждан с инвалидностью и размещен для общественного обсуждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ. 

«Система ранней помощи – это как раз тот инструмент, который при наличии у ребенка нарушения здоровья помогает определить четкий алгоритм действий для семьи и как можно быстрее начать комплексную реабилитацию. Важно на раннем этапе мобилизовать все силы. Ведь чем быстрее начинается реабилитация, тем выше её эффективность. Работа по внедрению в регионах комплексного подхода в организации и осуществлении ранней помощи детям и их семьям ведется последовательно и поэтапно. Предлагаемые требования к организации и осуществлению ранней помощи детям помогут регионам создать единую систему оказания услуг по ранней помощи в соответствии со стандартом, а также объединить систему здравоохранения, социальную защиту, образование и семью в единый механизм помощи ребенку», - отметили в СОЦПРОФ. 

Ранее круг получателей услуг по ранней помощи определялся в регионах по-разному. Проект предлагает определить единый подход в определении категории таких граждан. Теперь получить раннюю помощь смогут дети от рождения до трех лет: 

  • имеющие инвалидность;
  • имеющие задержку в развитии, или другие нарушения здоровья, которые могут привести к инвалидности;
  • воспитывающиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • воспитывающиеся в семье, находящейся в трудной жизненной ситуации;
  • если у ребенка имеются ограничения здоровья, что подтверждено заключением психолого-медико-педагогической комиссии;
  • если родителей тревожит их развитие и поведение. 

Рекомендации о необходимости обращения за ранней помощью родители малышей смогут получить в медицинских и реабилитационных организациях, организациях социальной защиты, федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, в образовательных организациях, в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в психолого-медико-педагогических комиссиях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

Также проектом предлагается создать в каждом регионе сеть учреждений, оказывающих раннюю помощь, чтобы обеспечить её доступность вне зависимости от места проживания. Для обеспечения преемственности реабилитации предусматривается разработка единого стандарта ранней помощи. 

Напомним, Минтрудом России в 2018 году были подготовлены методические рекомендации по организации услуг ранней помощи, которые помогли обеспечить координацию, преемственность и межведомственное взаимодействие между сферами по ранней помощи. В настоящий момент регионами сформированы службы ранней помощи в рамках действующей концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года. 

Понятие ранней помощи детям и их семьям впервые законодательно закреплено в декабре 2023 года законом о комплексной реабилитации. Основная цель закона – обеспечение равного доступа к качественным услугам по всем основным направлениям реабилитации и преемственности при их оказании. Благодаря единой организации реабилитационного процесса комплексная реабилитация и абилитация станет доступна гражданам с инвалидностью по всей стране. Закон позволит утвердить стандарты реабилитационных услуг, требования к специалистам и настроить единые подходы к организации реабилитационного процесса во всех регионах. Основные нормы закона вступают в силу с 1 марта 2025 года. 

Теги: #соцпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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