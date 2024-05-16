Наталья Горбачева о шестом созыве региональной Общественной палаты: У каждого свой ветер, но цель одна

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) обратилась со словами напутствия к шестому созыву региональной Общественной палаты.

«Я хочу поздравить шестой состав, который будет работать с 10 июня. Успехов вам, товарищи. Наши товарищи там тоже есть - десять человек. Мы всех благословили. Дали наказы. Но все равно у каждого свой ветер, но цель одна - благо нашей страны, благо Псковской области», - сказала Наталья Горбачева.