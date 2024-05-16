Наталья Горбачева о шестом созыве региональной Общественной палаты: У каждого свой ветер, но цель одна

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) обратилась со словами напутствия к шестому созыву региональной Общественной палаты.
«Я хочу поздравить шестой состав, который будет работать с 10 июня. Успехов вам, товарищи. Наши товарищи там тоже есть - десять человек. Мы всех благословили. Дали наказы. Но все равно у каждого свой ветер, но цель одна - благо нашей страны, благо Псковской области», - сказала Наталья Горбачева.
Напомним, членами Общественной палаты Псковской области шестого созыва избран 21 человек:
- Екатерина Гончарова; Татьяна Забелина; Алексей Иванов; Алена Козлова; Елена Синева; Мария Тучак; Анна Шуняева утверждены членами Общественной палаты Псковской области пятого состава.
- Константин Абабков; Милана Илларионова; Наталья Исакова; Алексей Кириллов; Надежда Лищенко; Алла Сердцева; Иван Шагин утверждены депутатами Псковского областного Собрания.
- Надежда Васильева; Зинаида Иванова; Татьяна Кирилёнок; Андрей Ключко; Евгений Панфёров; Александр Седунов; Ольга Серова утверждены губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.