Общество

Незаконный ввоз соевой муки из Республики Беларусь в Россию предотвратили на псковской границе

Ввоз 20 тонн соевой муки, следующей в автотранспортном средстве из Республики Беларусь в Воронежскую область, пресекли в фитосанитарном контрольном пункте Долосцы, расположенном на российско-белорусской границе РФ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе контрольно-надзорных процедур установлено, что в фитосанитарном сертификате и в товаросопроводительных документах указан номер транспортного средства (прицепа), несоответствующий фактическому номеру транспортного средства.

В связи с этим ввоз соевой муки на территорию России был запрещен.