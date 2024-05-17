Общество

Открылась онлайн-школа для псковских блогеров

Открылась онлайн-школа для псковских блогеров. Онлайн-акселератор для креаторов продлится месяц, в течение которого участники научатся создавать качественный контент. Проект запущен новой пользовательской видеоплатформой NUUM, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании МТС.

Фото: МТС

NUUMLAB – это программа, состоящая из цикла видео и онлайн-вебинаров для привлечения и развития начинающих креаторов в рамках видеоплатформы. На интенсиве они получат знания о развитии в сфере контента и работе с ним, правильному использованию функционала NUUM, заработку на платформе, а также юридических аспектах работы с рекламой.

Онлайн-акселератор начался 13 мая и продлится в течение 4 недель. В течение этого времени блогеры будут обучаться изучать основы создания качественного контенте в онлайн-формате и получат практические знания от наставников и крупных блогеров, таких как Карина Мурашкина, Мария Миногарова и многие другие.

Блогеры, успешно прошедшие все модули и выполнившие все задания, могут претендовать на «бонусную программу», в рамках которой они получат 3 месячную денежную поддержку от платформы. На разных этапах выплаты составят от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно.

Также после прохождения основной части программы у блогера появится возможность попасть в «закрытое комьюнити» авторов и в дальнейшем стать наставником программы NUUMLAB.

«Помимо работы с профессиональными авторами, нам важно менять саму культуру блогинга: снижать порог входа, делать процесс развития в контенте простым и ясным. Мы готовы делиться с новичками не только знаниями, но и финансово поддерживать создание уникального контента», — заявила руководитель проекта Наталья Братчикова.