Общество

Определены победители регионального этапа «Зарницы 2.0»

Региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» завершился в Великих Луках в пятницу, 17 мая. Участие в игре приняли 28 команд из муниципалитетов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального правительства.

Школьники двух возрастных категорий средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) встретились в командных и личных зачетах.

Итоговые места старшей категории:

первое место — отряд «Скобарь», город Псков;

второе место — отряд «Фосфор», Новоржевский муниципальный округ;

третье место — отряд «Допризывник007», Островский муниципальный округ.

Призеры средней категории:

первое место — отряд «Спасатель-Псков», город Псков;

второе место — отряд «ВДесятку», город Великие Луки;

третье место — отряд «Невель», Невельский муниципальный округ.

Обладатели первых мест в старшей и средней категориях отправятся на окружной этап «Зарницы 2.0», который пройдет уже в июне этого года. Финал патриотической игры состоится в сентябре. За звание лучших в нем сразятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачетах.

Организаторами регионального этапа выступили правительство Псковской области, комитет по образованию Псковской области, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» Псковской области, Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН», государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер», региональное отделение российского детско-юношеского общественного движения «Юнармия», военный комиссариат Псковской области.