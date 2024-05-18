Общество

Названы основные потребители вина в России

Если не считать жителей юга России, в чью культуру вино входит традиционно, основными потребителями этого напитка в стране являются женщины, заявил председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев.

«Если не считать жителей юга страны, в культуру которых входит традиционно как домашнее, так и покупное вино, основными потребителями вина в России в настоящее время являются женщины», - сказал он.

«80% вина среднего и высокого ценового сегмента в стране потребляют женщины 25-55 лет», - добавил собеседник агентства.

По его словам, женщины сегодня не хуже мужчин разбираются в вине и винной культуре. «Именно они покупают в основном вино среднего и высокого сегмента по цене от 700 рублей и выше за бутылку. Да вы зайдите в наши винные бутики, посмотрите сколько там красивых женщин-покупательниц!» - заметил Меркушев.

«Не говоря о том, что россиянки возглавляют крупные винодельческие предприятия, виноторговые компании и руководят департаментами вина в крупнейших торговых сетях», - заключил он.