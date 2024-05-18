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Общество

Псковичи участвуют в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в Москве

18.05.2024 11:20|ПсковКомментариев: 0

Семья Пасичнюк из Псковской области участвует в окружном московском полуфинале конкурса «Это у нас семейное». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала Юлия Пасичнюк.

Фото: Юлия Пасичнюк / «ВКонтакте»

«В сентябре 2023 наша дочь, студентка МГРИ, была на практике в городе Сургут целых 3 долгих и тяжёлых для нее месяца. Совершенно случайно в соцсетях она увидела новость о том, что президент России Владимир Путин объявил о запуске конкурса "Это у нас семейное". Ее это заинтересовало, и она предложила нашей семье в нем поучаствовать. На самом деле мы никогда не участвовали в подобных проектах. Нам понравилась эта идея, и мы согласились. Вся сложность в выполнении заданий для нас состояла в том, что по условиям конкурса во всех заданиях все члены семьи должны быть вместе, а мы находились в разных городах. Но справились, прошли все дистанционные этапы и вышли в полуфинал. Завтра у нас конкурсный день, по условиям организаторов мы не можем разглашать информацию о том, что там будет. Но надеемся, что справимся с заданиями, ведь выйти в полуфинал это для нас уже победа!» - поделилась Юлия Пасичнюк.

В Москве проходит массовый окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем принимает участие более 400 семейных команд.

Командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Отдельный блок посвящен знанию родных регионов. Участникам нужно продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. К работе с участниками привлечены эксперты, которые были обучены по единой методике, разработанной совместно с психологами и другими профильными специалистами.

Фамилии семей-победителей будут объявлены 19 мая. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, концертная программа, спортивные игры и другие активности.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет 5-8 июля. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Теги: #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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