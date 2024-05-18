Псковичи участвуют в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в Москве

Семья Пасичнюк из Псковской области участвует в окружном московском полуфинале конкурса «Это у нас семейное». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала Юлия Пасичнюк.
Фото: Юлия Пасичнюк / «ВКонтакте»
В Москве проходит массовый окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем принимает участие более 400 семейных команд.
Командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Отдельный блок посвящен знанию родных регионов. Участникам нужно продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. К работе с участниками привлечены эксперты, которые были обучены по единой методике, разработанной совместно с психологами и другими профильными специалистами.
Фамилии семей-победителей будут объявлены 19 мая. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, концертная программа, спортивные игры и другие активности.
Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет 5-8 июля. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.