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Общество

Врач предупредил о возможных последствиях курения вейпов с добавками у людей 20-30 лет

18.05.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

Курение электронных сигарет с жидкостями, содержащими ароматизаторы и пищевые добавки, приводит к развитию синдрома Evali у молодых людей возрастом 20-30 лет. Об этом сообщил научный сотрудник отделения пульмонологии, врач-пульмонолог регионального дистанционно-консультативного центра анестезиологии и реанимации Алексей Никишенков.

В пятницу газета «Коммерсантъ» сообщила о планах правительства запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Минздрав РФ, в свою очередь, подготовил список «веществ, направленных на повышение привлекательности» вейпов. В случае его принятия в продаже останутся только содержащие никотин жидкости.

«Если брать мои наблюдения, то в связи с появлением электронных сигарет появился синдром Evali, когда происходит острое повреждение легких, достаточно серьезное. Появились пациенты, молодые, как правило, [возрастом] 20-30 лет, с этим синдромом», - цитирует Никишенкова ТАСС.

Он отметил, что добавки и входящие в их состав ароматизаторы и другие компоненты, в отличие от обычных сигарет, могут вызывать в легких острую, резко начинающуюся «аллергию», которую называют острым интерстициальным повреждением или острой интерстициальной пневмонией. «Если это происходит очень быстро, то человек может даже попасть в реанимацию на искусственную вентиляцию легких», - добавил врач-пульмонолог.

«Если говорить о самом главном заболевании, которое развивается от курения в принципе: и электронных сигарет, и различных методов потребления табака в виде айкосов и других таких же, и непосредственно классического курения табака, то самое главное заболевание называется ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких. Заключается она в том, что стенки бронхов начинают утолщаться, просвет постепенно сужается, и человек со временем испытывает одышку, задыхается, сначала при физической нагрузке, потом в покое, и это увеличивает риски смерти», - уточнил Никишенков.

Никишенков подчеркнул, что ХОБЛ развивается постепенно - от курения обычных сигарет заболевание развивается не ранее, чем через 15-20 после начала курения. Так как с появления электронных сигарет прошло недостаточно много времени, пациенты, у которых болезнь вызвана использованием электронных сигарет, в его практике пока не фиксировались, добавил специалист.

Источник: Псковская Лента Новостей
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