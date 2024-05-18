Общество

В Пскове отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы и профессией детей – опрос

Каждый восьмой родитель недоволен тем, где и кем работает его ребенок. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие родители трудоустроенных совершеннолетних детей из Пскова.

К счастью, большинство родителей (по 64% отцов и матерей) довольно местом работы своих взрослых детей. Рассказывая об этом, каждый пятый отметил, что ребенок достойно зарабатывает. Для 18% опрошенных важнее всего, что работа ребенку нравится. В топ-3 критериев, по которым отцы и матери признают работодателей детей хорошими, также входит стабильность компании (17%). Родители довольны, когда у ребенка есть перспективы карьерного роста и профессионального развития (15%), когда он реализует свой потенциал (9%), когда его уважает руководство, коллеги и клиенты (7%). 12% опрошенных наибольшую радость приносит тот факт, что ребенок стал самостоятельным и не нуждается в финансовой поддержке.

Впрочем, некоторые критерии работы детей родители оценивают неоднозначно. Взять, к примеру, удаленку: 4% родителей довольны тем, что их дети трудятся дистанционно, но есть и те, кому работа детей из дома не нравится: «Ограничение социальных связей, замкнутость».

В целом же 16% мужчин и 9% женщин критикуют место работы своих детей. Чаще всего из-за маленькой зарплаты — ей недоволен каждый третий. Родителям может не нравиться работа не по специальности (18%), работа с неудобным графиком (12%) и высокой нагрузкой (11%). 6% обеспокоены тем фактом, что ребенок не реализует свой потенциал в труде.