Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
творог правда и мифы
НОВЫЙ TIGGO 8 PRO
Господин Рейтингомер
новый график баня «Гельдт»
выход есть профилактика суицида
дело ФАПное
ПЭМЗ ищет сотрудников
ENERGY кешбэк-игра
Оплата проезда телефоном
ритуалы памяти
день победы великие луки
места для выпускного
ковать кадры пока горячо
Кабельный потенциал
кадры решают всё
 
 
 
ещё Общество 18.05.2024 10:070 Учения по антитеррористической безопасности пройдут в школах и техникумах Псковской области 20 мая 19.05.2024 21:200 Названы победители чемпионата профессионального мастерства сотрудников Псковской станции скорой помощи 19.05.2024 20:200 Сотрудники полиции призвали родителей новосокольнических школьников соблюдать правила дорожного движения 19.05.2024 19:200 Стартовала волонтерская археологическая экспедиция «Выбуты 2024» 19.05.2024 17:401 Михаил Ведерников и Александр Котов возглавят Дни Псковской области в Совете Федерации РФ 19.05.2024 16:220 Кандидатов на должности следователей приглашают на службу в полицию Псковской области
 
 
 
Самое популярное 15.05.2024 09:284 Доярка в Псковской области застала парня в постели с любовницей и убила его ножом 12.05.2024 21:360 В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военными 15.05.2024 10:156 Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс 13.05.2024 13:111 Ярмарка белорусских товаров откроется в Пскове 15.05.2024 12:061 Новые подробности поножовщины в Псковской области: любовница убитого сожителя тоже стала жертвой ревнивой доярки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сотрудники полиции призвали родителей новосокольнических школьников соблюдать правила дорожного движения

19.05.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» приняли участие в родительском собрании в Центре специального образования №3. Об этом сообщается в группе ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» / «ВКонтакте»

Инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Вера Уземшева обратила внимание родителей на то, что личный пример лучший метод научить своих детей правилам дорожного движения.

Инспектор ПДН Тамара Артамонова разъяснила требования законодательства РФ, касающиеся вопросов содержания и воспитания детей и возможные правовые последствия в случае неисполнения ими родительских обязанностей в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?
В опросе приняло участие 222 человека
19.05.2024, 21:400 Разыскивается пскович с татуировкой во всю спину 19.05.2024, 21:200 Названы победители чемпионата профессионального мастерства сотрудников Псковской станции скорой помощи 19.05.2024, 21:000 Гастроэнтеролог рассказала о полезном гарнире к мясу 19.05.2024, 20:400 Спортивный праздник провели в Пушкиногорском районе
19.05.2024, 20:200 Сотрудники полиции призвали родителей новосокольнических школьников соблюдать правила дорожного движения 19.05.2024, 20:000 Юрист предупредил об уловках злоумышленников, ворующих вещи из машин 19.05.2024, 19:410 Скорость движения транспорта ограничат на участках трассы Р-23 в Псковской области 19.05.2024, 19:200 Стартовала волонтерская археологическая экспедиция «Выбуты 2024»
19.05.2024, 19:000 Пьяный мотоциклист при развороте врезался в ВАЗ на трассе Псков – Гдов 19.05.2024, 18:400 Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от ультрафиолета 19.05.2024, 18:200 В Пскове во дворе дома сбит 7-летний ребенок 19.05.2024, 18:000 Кинолог призвал не избегать походов к ветеринару
19.05.2024, 17:401 Михаил Ведерников и Александр Котов возглавят Дни Псковской области в Совете Федерации РФ 19.05.2024, 17:200 Онколог перечислил тревожные симптомы болезней легких 19.05.2024, 16:590 Водитель «Газели» погиб на федеральной трассе в Пушкиногорском районе 19.05.2024, 16:400 Почти 90 спортсменов приняли участие в детском турнире по настольному теннису в Пскове
19.05.2024, 16:220 Кандидатов на должности следователей приглашают на службу в полицию Псковской области 19.05.2024, 16:010 Эксперт объяснил необходимость сократить детализацию истории европейских стран в школах 19.05.2024, 15:420 Гастрофестиваль «Моя еда» пройдет в Пскове 19.05.2024, 15:220 Митрополит Псковский и Порховский проведет богослужения 21 и 22 мая
19.05.2024, 15:010 До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 20 мая 19.05.2024, 14:420 Специалисты рекомендовали не использовать масло или спирт для удаления клеща у собаки 19.05.2024, 14:220 Завершился чемпионат профессионального мастерства сотрудников Псковской станции скорой помощи 19.05.2024, 14:000 «Автостат» составил список основных недостатков китайских машин в России
19.05.2024, 13:410 Спортсмены псковского УФСИН стали победителями турнира по мини-футболу 19.05.2024, 13:210 Жителям Новосокольников напомнили о безопасности дорожного движения 19.05.2024, 13:010 Водителям придумали новое наказание за номера-перевертыши, рассказал юрист 19.05.2024, 12:400 Порхович подозревается в фиктивной регистрации иностранцев
19.05.2024, 12:210 Завершились съемки телеканала «Моя Планета» в Псковской области 19.05.2024, 12:000 День фармацевтического работника отмечают в России 19.05.2024, 11:390 Псковский пенсионер лишился более трех миллионов рублей после звонка от мнимого сотрудника банка 19.05.2024, 11:200 Спектакль Псковского театра драмы покажут в Уфе
19.05.2024, 11:010 В Пскове отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы и профессией детей – опрос 19.05.2024, 10:400 Псковский профсоюзный и общественно-политический деятель отмечает 50-летний юбилей 19.05.2024, 10:210 Фотофакт: На кольце у «Акваполис» исчез асфальт 19.05.2024, 10:010 Творческое мероприятие «Аллея звезд» прошло в островской школе
19.05.2024, 09:400 Живопись для иконостаса церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах реставрируют в Санкт-Петербурге 19.05.2024, 09:200 Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке 19.05.2024, 09:000 Светильники заменили на набережной реки Великой в Пскове 18.05.2024, 22:460 «Ночь музеев» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
18.05.2024, 22:000 Почти 20 вакансий открыты в полиции Великих Лук 18.05.2024, 21:400 Врач предупредил о возможных последствиях курения вейпов с добавками у людей 20-30 лет 18.05.2024, 21:200 Антинаркотическая лекция прошла в Псковском техническом лицее 18.05.2024, 21:180 Светлана Мельникова: Музеи делают человека лучше и благороднее 
18.05.2024, 21:000 Прокуратура восстановила права инвалида в Пыталовском районе 18.05.2024, 20:511 Княгиня Ольга и купец Поганкин встречают псковичей на «Ночи музеев»  18.05.2024, 20:400 Тротуар отремонтировали на улице Ленина в Дно 18.05.2024, 20:260 Еще одна пара псковичей сыграла свадьбу на выставке «Россия»
18.05.2024, 20:200 В Пскове состоялись XV Международные Александро-Невские чтения 18.05.2024, 20:000 Итоги регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа - 2024» подвели в Пскове 18.05.2024, 19:401 В России создали гель для восстановления костей со 100% идентичностью 18.05.2024, 19:200 Проект Моглинской школы вошел в российский топ лучших практик добровольчества
18.05.2024, 19:000 Информацию о трупе неизвестного мужчины собирают полицейские в Пскове 18.05.2024, 18:540 Семинары по программе социально-культурной и языковой адаптации детей соотечественников прошли в Пскове 18.05.2024, 18:400 Псковский русский народный хор даст концерт 30 мая 18.05.2024, 18:200 В Эстонии планируют завершить демонтаж могил советских воинов к 2025 году
18.05.2024, 18:000 Об ответственности за правонарушения рассказала следователь старшеклассникам в Пскове 18.05.2024, 17:400 Авиаперевозки пассажиров внутри России должны вырасти на 20 процентов 18.05.2024, 17:200 В Госдуме уточнили предлагаемый размер штрафов за курение в неположенных местах 18.05.2024, 17:080 Интерактив: Точка притяжения
18.05.2024, 17:000 Нетрезвых водителей выявили сотрудники Госавтоинспекции в Великолукском районе 18.05.2024, 16:580 Дом горит в частном секторе на улице Юбилейной в Пскове 18.05.2024, 16:400 Выставка картин «большого русского художника» из коллекции «античного человека» открылась в Пскове 18.05.2024, 16:200 Как защитить кожу рук при активном солнце, рассказала дерматолог
18.05.2024, 16:140 Выставку современной книжной иллюстрации открыли в «Михайловском» 18.05.2024, 16:000 Великолукская сельскохозяйственная академия выиграла гранты от Росмолодежи 18.05.2024, 15:400 Правительство России продлило запрет на вывоз лома драгметаллов 18.05.2024, 15:390 Почти 80 человек приняли участие в первом областном Дне борьбы 
18.05.2024, 15:200 Приемная кампания 2024/25 учебного года пройдет по нынешней системе - Минобрнауки 18.05.2024, 15:130 Директор «Михайловского» стал участником международного проекта «Русские субботы» 18.05.2024, 15:000 Почти 30-градусная жара ожидается в Псковской области 19 мая 18.05.2024, 14:400 Спортсменка из Псковской области заняла третье место на первенстве России по ММА, несмотря на травму руки
18.05.2024, 14:200 Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы 18.05.2024, 14:001 Белорусское посольство в Эстонии приостановило работу консульской службы 18.05.2024, 13:400 Первый домашний матч юношеской футбольной лиги Северо-Запада проходит в Пскове 18.05.2024, 13:200 Бакалавры смогут окончить вуз без перехода на новую систему образования
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru