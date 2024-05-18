Общество

Сотрудники полиции призвали родителей новосокольнических школьников соблюдать правила дорожного движения

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» приняли участие в родительском собрании в Центре специального образования №3. Об этом сообщается в группе ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» / «ВКонтакте»

Инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Вера Уземшева обратила внимание родителей на то, что личный пример лучший метод научить своих детей правилам дорожного движения.

Инспектор ПДН Тамара Артамонова разъяснила требования законодательства РФ, касающиеся вопросов содержания и воспитания детей и возможные правовые последствия в случае неисполнения ими родительских обязанностей в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ.