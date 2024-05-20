Общество

Жители Пскова обеспокоены ажиотажем вокруг пешеходного фонтана и просят его огородить

Новый пешеходный фонтан, который появился на Четырех углах в Пскове, стал популярной точкой притяжения. Ежедневно у фонтана собираются сотни псковичей, сюда же переместились прокатчики лошадей. Горожане рады новой достопримечательности, однако многие обеспокоены этим ажиотажем.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Пока вода в водоемах не прогрелась, многие псковичи используют фонтан как способ освежиться. Отмечаются случаи, когда горожане приходят в сквер сразу в купальниках. Кроме того, из-за наплыва гостей на выходных в сквере скопилось большое количество мусора.

«Как запустили фонтан, так начался дурдом. Мусор, люди купаются, приходят дети уже в плавках и с полотенцами, даже годовалый малыш в памперсе купался раздетый. Пора огородить фонтан. Он сделан был для красоты, в итоге превращается в место для купания вместо речки. Скоро лежаки притащат и ещё больше мусора будет», - возмутилась горожанка в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что к утру понедельника мусор в сквере убрали.