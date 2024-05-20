Общество

Определены лучшие слоганы для «Молочных продуктов Пушкиногорья»

Псковская Лента Новостей подвела итоги конкурса слоганов для «Молочных продуктов Пушкиногорья». Победителем стала Юлия Григорьева, предложившая слоган: «Вкус, вдохновленный поэзией».

Второе место заняла Алёна Брусничная: «Хочешь силы и здоровья? Выбирай Пушкиногорье!».

Третье место Ольга Петрикова: «Кот ученый из Лукоморья - ЗА молочные продукты Пушкиногорья!».

Экспертному жюри было очень сложно выбрать среди замечательных слоганов, которые прислали участники конкурса, поэтому определили не три, а целых пять лучших вариантов! (за четвертое и пятое места участники также получат подарки)

Дополнительные симпатии жюри:

Четвертое место: Черный Кофе:

«На этикетке дуб зелёный,

Весёлый кот под дубом тем,

Продукт, белком обогащённый,

Я с удовольствием поем»

Пятое место: Арина Шлифер: «Молочные продукты Пушкиногорья - залог крепкого здоровья!»

Чтобы получить призы, необходимо написать в сообщения сообщества «Молочные продукты Пушкиногорья».

Ссылка на конкурс: