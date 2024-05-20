Общество

Минимум 12 бригад скорой медицинской помощи работают «на линии» в Пскове

Минимум 12 бригад скорой медицинской помощи работают «на линии» в Пскове. Об этом главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ни для кого не секрет, что кадровый дефицит есть во всех лечебных учреждениях. И в поликлиниках, и на станциях скорой помощи. В свете кадрового дефицита порой на линию выходит разное количество бригад. Минимально в Пскове их 12, в основном, от 12 до 16», – рассказал Денис Сачков.

Он добавил, что диспетчер после звонка определяет градацию вызова по срочности. Согласно нормативной базе, вызовы в экстренной форме должны обслужить за 20 минут.

«В городе Пскове это удается соблюдать, а в районах области – нет. Если деревня удаленная, это невозможно», – уточнил Денис Сачков.